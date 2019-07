أكد آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية اللواء عبد السلام الحاسي أن القوات المسلحة تمضي بثبات نحو أهدافها وفقاً للخطة وهي في انتظار أوامر القائد العام بإطلاق الموجة الثانية من عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس.

وأشار الحاسي في تصريحات صحافية، إلى أن التعزيزات وصلت إلى مواقعها المعلومة والاستعدادات تمت على خير وجه والخطة وضعت لكن إشارة البدء لم تعلن بعد.

