بومريز يقف على سير التعليم في ترهونة

زار وزير التعليم بالحكومة المؤقتة الدكتور فوزي بومريز، السبت، مدينة ترهونة بالمنطقة الغربية، وذلك قُبيل انطلاق امتحانات الشهادات العامة بالبلدية، حيث ستنطلق الأحد لطلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

ورافق الوزير في زيارته وفد من مديري إدارات الامتحانات والتفتيش التربوي والإعلام والتواصل والمناهج، وعدد من مسؤولي وزارة التعليم.

ووفق بيان لـ”المؤقتة” فإن الزيارة جاءت للوقوف على سير العملية التعليمية في بلدية ترهونة، إذ ناقش الوزير وضعها مع مسؤولي التعليم العالي والعام بالبلدية، إضافة إلى عميد البلدية، وكذلك لمتابعة استلام مكتب امتحانات ترهونة لأوراق الأسئلة والإجابة الخاصة بطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي والتي تم تجهيزها من قبل إدارة الامتحانات بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة.

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