تكليف فتحية العريبي مديراً لمركز بنغازي الطبي

أصدرت الحكومة المؤقتة، قراراً بتكليف الدكتورة فتحية العريبي مديراً عاماً لمركز بنغازي الطبي، وفق ما أفادت إدارة الإعلام بوزارة الصحة في “المؤقتة”.

ودعا القرار الذي حمل الرقم 483 لسنة 2019، إلى ضرورة العمل به من بتاريخ صدوره وتنفيذه من الجهات المعنية، مع إلغاء كل حكم يخالفه، ونشره في الجريدة الرسمية.

وكان مجلس وزراء الحكومة المؤقتة قرر الشهر الماضي تكليف الدكتورة فتحية العريبي بمهام مدير مساعد مركز بنغازي الطبي.

