النهر الصناعي: بدء تدفق المياه لمدينة طرابلس

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بدء تدفق المياه إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها.

وكان الجهاز أعلن وصول المياه عبر المسار الشرقي إلى مدن مصراته وزليتن والخمس كما أكد تواصل عمليات التشغيل مع استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات ادفق للمياه وفق المواصفات الفنية لأعمال إعادة الضخ والتعبئة.

وبين الجهاز أن الفاقد من المياه بالمسار الشرقي بسبب هذه التوصيلات غير الشرعية يصل إلى (250,000) متر مكعب يومياً في حين بلغ متوسط استهلاك مدينة طرابلس (400,000) متر مكعب يومياً وباقي المدن عبر هذا المسار (200,000) متر مكعب يومياً.

ودعا الجهاز كافة المجالس البلدية والجهات الشرطية والأمنية إلي سرعة التحرك ومتابعة المخالفين بالمسار الشرقي من أجل وصول المياه إلى مستحقيها.

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