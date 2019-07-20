إخماد حريق اندلع بمقر السفارة الأميركية في طرابلس

أفادت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس، السبت، بإخماد حريق محدود اندلع في مخلفات وأخشاب بمقر السفارة الأميركية في طرابلس.

وذكرت الهيئة، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن فرق الإطفاء بقيادة رئيس قسم طرابلس، العقيد ناصر البازوطي، سيطرت على حريق السفارة بطريق مطار طرابلس.

وفي يوليو 2014، أجلت الولايات المتحدة كل العاملين بسفارتها في طرابلس إلى خارج ليبيا بعد أن وصلت المعارك بين فصائل متناحرة إلى محيط السفارة، ولاحقًا سيطرت قوات «فجر ليبيا» على مقر السفارة وخلفت أضرارًا به.

رجال الإطفاء أثناء إخماد حريق السفارة الأميركية في طرابلس، 20 يوليو. (هيئة السلامة الوطنية عبر فيسبوك)

رجال الإطفاء أثناء إخماد حريق السفارة الأميركية في طرابلس، 20 يوليو. (هيئة السلامة الوطنية عبر فيسبوك)

رجال الإطفاء أثناء إخماد حريق السفارة الأميركية في طرابلس، 20 يوليو. (هيئة السلامة الوطنية عبر فيسبوك)

رجال الإطفاء أثناء إخماد حريق السفارة الأميركية في طرابلس، 20 يوليو. (هيئة السلامة الوطنية عبر فيسبوك)

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