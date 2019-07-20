القريو: الجهات التابعة لمؤسسة الاستثمار ستفشل.. والسبب

حذر مدير مكتب الاعلام والعلاقات الدولية بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو، من تجاوز التسلسل الإداري في المؤسسة.

وقال القريو، في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن الجهات التابعة للمؤسسة ستنتهي جميعها وستعاني الكثير وستفشل فشلاً ذريعاً، طالما استمر دعم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لأشخاص مُعينن مُكلفين بالإدارة التنفيذية، بشكل مباشر، متجاهلاً تبعيتهم المباشرة، المتمثلة في مجالس إداراتهم ورؤساء المجالس.

وأوضح القريو أن المدير التنفيذي (العام) أصبح مستهزئا وساخراً من مجلس إدارته ورئيس المجلس وجمعيته العمومية، مكتفياً فقط بإرضاء سيادة الرئيس وتنفيذ تعليماته بدقة متناهية على حساب مصلحة الشركة”.

وكان رئيس ديوان المحاسبة أصدر القرار رقم 361 لسنة 2019 بشأن إيقاف عن العمل كلا من الكامل امحمد القصير بصفته مدير عام محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار والممثل القانوني لشركة لاب سويس فرع مالطا وكذلك نضال فخري التركي بصفته مدير الإدارة القانونية بشركة لاب سويس فرع مالطا ومصطفى رمضان المزوغي بصفته مدير الإدارة المالية بالشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة وذلك لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية الحقت الضرر بالمال العام.

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