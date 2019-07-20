بعد الإفراج عن المحمودي.. لجنة حقوقية تطالب بالإفراج عن كل السجناء السياسيين

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها بقرار الإفراج الصحي الصادر عن وزير العدل بحكومة الوفاق بحق البغدادي المحمودي ، أمين اللجنة الشعبية العامة، “رئيس الوزراء السابق”.

وقالت اللجنة في بيان لها تحصلت بوابة افريقيا الإخبارية على نسخة منه، إنها ترحب بقرار الإفراج الصحي عن المحمودي، الذي تعرض فيه البغدادي لإجراءات قبض واحتجاز وترحيل من قبل السلطات التونسية ليمثل أمام القضاء الليبي بعدة تهم.

واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، أن مثل هذه المبادرات التي تفضي إلى إطلاق سراح سجناء النظام السابق ستسهم بشكل كبير في دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة والتوافق الاجتماعي والوطني وطي صفحة الماضي، وتعد خطوة هامة لإرساء مبأدي العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

ودعت اللجنة لمتابعة قرارات الإفراج الصادرة عن القضاء ومكتب النائب العام، بحق مئات المواطنين والأجانب والتي لازالت متعثرة التنفيذ منذ سنوات بسبب عدم التزام رجال نفاذ القانون بالسجون.

وجددت اللجنة، مطالبتها بإطلاق سراح جميع السجناء والموقوفون السياسيين ، إن تشمل إجراءات الإفراج كل ممن لم يثبت تورطهم في أي جرائم جنائية ، وذلك للأسباب صحية التي يمر بها عدد كبير من السجناء والمعتقلين السياسيين .

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، جميع السلطات الليبية التشريعية والتنفيذية والقوي الوطنية والإجتماعية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني ، بالعمل على دعم و مساندة السلطات القضائية ، بتطبيق أوامر النيابة العامة والمحاكم بشأن القبض والأحضار و الحبس والإفراج ، وذلك ترسيخاً لسيادة القانون والعدالة في ليبيا ، و تحقيقاً لمطالب وخيارات الشعب الليبي في بناء دولة القانون والمؤسسات المنشودة.

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