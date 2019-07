قال المركز الإعلامي للواء 73، إن سلاح الجو استهدف اليوم السبت عددا من آليات وأفراد المجموعات المسلحة بالقرب من جسر السواني، مشيرا إلى وقوع عدد من القتلى في صفوف المليشيات.

وأضاف اللواء في منشور له، أنه تم استهداف مرصد تابع للمليشيات من قبل إحدى السرايا التابعة للواء، مقابل مفرق الرملة بطريق المطار جسر السواني.

