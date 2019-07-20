ترهونة.. يوم ترفيهي للاطفال بمنتزه الشرشارة‎

اقام فرع منظمة ابتسامة وطن بترهونة امس الجمعة يوما ترفيهيا للاطفال بمنتزه عين الشرشارة السياحي بترهونة استهدف الاسر النازحة من مختلف مناطق الاشتباك المعتادين علي ارتياد المنتزه.

هذا اليوم الذي اشرف على تنظيمه مكتب النشاط بالمنظمة قدمت فيه فقرات فنية ترفيهية واخرى توعوية تثقيفية شارك فيها اطفال واهالي الحضور في حين تفاعل الجزء الاكبر منهم مع الاجواء التنشيطية التي تخللت مرافق اليوم .

محمد بابكر ادم مدير مكتب الاعلام بالفرع اوضح بان المنظمة اعتزمت في اخر اجتماع لها تنظيم هذا اليوم اسبوعيا حيث ياتي اليوم ضمن برنامج الدعم النفسي الذي تعده المنظمة

وأضاف بابكر ان الهدف هو الترويح عن الاسر والاطفال وخلق اجواء ترفيهية تجعلهم يتناسون ما الم بهم من نزوح من مناطقهم .

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