ويرى المحلل السياسي الليبي، الدكتور فوزي الحداد، أن سيطرة الجيش على معسكر اليرموك، خطوة مهمة جدا في طريق تحرير العاصمة، والاستحواذ على مدنها كافة.

وأضاف الحداد في تصريحات لـ«الغد»، أن نجاح الجيش في السيطرة على معسكر اليرموك، ثم سعيه لتحرير مطار العاصمة من وجود اي ميليشيات، وسائل مهمة تمكنه من تحرير طرابلس.

