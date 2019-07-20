سيف النصر يظهر إلى جانب خالد المشري في المغرب

ظهر عبدالمجيد سيف النصر السفير الليبي السابق في المغرب في لقاء جمع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس اتحاد المغرب العربي الطيب البكوش في العاصمة المغربية الرباط.

ولم يُشر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة للصفة التي حضر بها عبدالمجيد سيف النصر اللقاء، ثم قام بإزالة الخبر والصور من على الصفحة الرسمية للمكتب بعد دقائق من نشره دون توضيح السبب.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إن اللقاء بحث الوضع في ليبيا والآثار المترتبة على ما وصفه بـ”العدوان” الذي تتعرض له طرابلس إحدى عواصم الاتحاد المغاربي من قِبل ما وصفها بـ”ميليشيات خارجة عن القانون” في إشارة للقوات المسلحة.

وكان وزير خارجية الوفاق المفوض محمد سيالة، انهى مهام عبدالمجيد سيف النصر في يوليو 2018 وطلب منه العودة إلى ليبيا، وتسليم مهامه إلى أقدم الموظفين الدبلوماسيين الليبيين في السفارة الليبية بالمغرب.

وقام رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مؤخرا بجولة شملت عدد من العواصم العربية والأوروبية والآسيوية شملت تونس وايطاليا وألمانيا وقطر واندونيسيا والمغرب بهدف البحث عن دعم لحكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج.

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