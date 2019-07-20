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تظاهرات في زوارة احتجاجًا على الإفراج عن «البغدادي»

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

نظم بعض أهالي زوارة وقفة سلمية، اليوم السبت، احتجاجًا على قرار وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني بشأن الإفراج عن آخر رئيس وزراء (أمين اللجنة الشعبية العامة) في نظام القذافي، البغدادي علي المحمودي.

وأعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، اليوم، الإفراج الصحي عن «المحمودي»، النزيل بـ«مؤسسة الإصلاح والتأهيل» عين زارة (سجن)، وذلك بعد أن «استنفدت وزارتا العدل والصحة سبل علاجه في الداخل»، بحسب بيان للوزارة.

 

ورفع المحتجون شعارات تندد بالإفراج عن «البغدادي»، مهددين بتصعيد الموقف حال لم يتم العدول عن القرار.

ويتهم أهالي زوارة البغدادي بالتحريض على اغتصاب نسائهم، بعد مشاركة المدينة في الثورة ضد نظام العقيد معمر القذافي.

تظاهرات في زوارة احتجاجًا على الإفراج عن «البغدادي»

تظاهرات في زوارة احتجاجًا على الإفراج عن «البغدادي»

تظاهرات في زوارة احتجاجًا على الإفراج عن «البغدادي»

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عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • عشر (فراعي) او عشر رجال لابسين فراعي يسموهم محتجين هههههه هذيم يبو يصوروهم بس خلاص قولو لهم صورناكم هيا روجو ياعويلة ههههه

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