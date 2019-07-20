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مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يعلن التوقف عن العمل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا إن تهديدات بالقتل و بالقبض و الخطف طالت موظفي الادارة العامة بمركز الرقابة على الأغدية و الأدوية-ليبيا من قبل مجهولين بعد خطف الدكتور على الصيد منصور الورفلي و إقتياده لجهة غير معلومة و تردد بعض المسلحين على الإدارة العامة و تواجد سيارات معتمة تتجول في محيط مبنى أدارة المركز .

وأضاف المركز أنه  بناء على ماسبق  تم تعليق العمل بالادارة العامة بمركز الرقابة على الأغذية و الأدوية و قفله حماية للموظفين و المركز.

وحمل المكز المجلس الرئاسي و وزارة الداخلية المسؤولية التامة عن وصوله لهذه الحالة ،مطالبا بضرورة التدخل لحماية هذا المرفق الهام.

وربط المركز  عملية استهدافه بوجود  شحنات من اللحوم الفاسدة و المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك و  أدوية منتهية الصلاحية  تستعد للتفريغ في  بعض الموانئ  ،لافتا الانتباه الى ان سبب حملة الاعتقالات و التهديدات التي طالت الموظفين هي الأيادي الخفية التي تقف وراء ادخال تلك المواد، داعيا كافة الشعب اللليبي للوقوف صفا واحدا لحماية أمنه الغذائي و الدوائي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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