مصادر: قوات الوفاق تعد بشكل سري لشن هجوم قوي على احد المحاور في طرابلس

اشارت مصادر مطلعة إلى أن قوات حكومة الوفاق أعلنت النفير بشكل سري والاعداد لشن هجوم قوي على أحد المحاور، عقب ورود معلومات لحكومة الوفاق بأن قوات الجيش الوطني تجهز لهجوم كبير جدا بالعاصمة طرابلس.

وقالت المصادر أن قيادات بالوفاق تجري اجتماعات متواصلة مع خبراء عسكريين من تركيا وإيطاليا للتحضير لصد هجوم الاقتحام الذي تنوي قوات الجيش الوطني شنه على العاصمة طرابلس.

وتأتي هذه الاستعدادات عقب تصريحات تصعيدية لعدد من القيادات بالتشكيلات المسلحة والموالية للوفاق.

حيث أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة أمميا، بيانا بشأن الترتيبات التي يتم إعدادها لتصعيد عسكري من قبل قوات معتدية على العاصمة طرابلس.

وأعرب المجلس عن قلقه بشأن هذا التصعيد، مشدداً على جاهزية قوات الوفاق لصد ما وصفه بــ “العدوان الجديد” دون أن ينسى دعوة البعثة الأممية والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم تجاه ماسوف يحدث.

وكان صلاح بادي آمر لواء الصمود، دعا في كلمة مصورة، مع ارتفاع وتيرة الاستعدادات للجيش الوطني على تخوم طرابلس، جميع المقاتلين المنضوين تحت راية عملية “بركان الغضب” إلى الرباط وعدم التغيب عن الجبهات، وشن هجوماً على الاشخاص المقصرين في الدولة، وقال “نريد معرفة من معنا ومن علينا حتى تسير الأمور كما ينبغي ولا نعطي فرصة للعدو لإختراق صفوفنا”.

كما شن احميدة الجرو الناطق باسم لواء الصمود الذي يقوده صلاح بادي، هجوماً ضد الاشخاص الذين يتقاعسون في خدمة محاور القتال والتفرج دون عمل أي شيء، مشيراً للخيانة التي قال أنها الشيء الذي ليس الوقت وقته عنوة عن السكوت عنها مع السلبية والوقوف على الحياد .

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