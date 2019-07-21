احتفالية “الحطية” بـ اختتام العام الدراسي

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نظم معلمو مدرسة 17 فبراير في بلدة “الحطية” بوادي الحياة-التابعة لبلدية أوباري- احتفالية بمناسبة انتهاء العام الدراسي 2018-2019 بحضور غفير من أهالي البلدة تحت شعار “بالعلم والسلام نبني وطننا ” .

رسم طلاب المدرسة شعار الاحتفالية على شكل لوحة فلكلورية من تراث المنطقة التي تزخر كغيرها من ربوع الجنوب بصنوف الفن الشعبي الأصيل ضمن فقرات متعددة لعروض الزي الوطني الليبي المتنوع بجمالياته ومقطوعات غنائية ورقصات فنية شارك في أدائها صفوف المرحلة الإعدادية.

كما شهد الحفل إقامة معرض علمي مع مساحة للمأثورات الشعبية صاحبتها أهازيج تحاكي واقع العرس الفزاني الأصيل، في اختتام متميز لعام دراسي شهدته مدرسة 17 فبراير عبر إحتفالية أقامتها لتلاميذها، كما كرمت المدرسة رعيلها الأول وعدد من الجهات الداعمة كرابطة الشباب والهلال الأحمر ونادي أسيهار.

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