برق النصر تعلن وفاة إثنين من عناصرها في غارة لطائرة تركية دون طيار

ليبيا – شن سلاح الجو التركي المسير غارات بواسطة طائرات يرجح بأنها من طراز ” بايرقدار ” على مواقع الجيش في محيط مطار طرابلس العالمي .

وأسفرت ضربات ليلة السبت وصباح الأحد عن وفاة إثنين من القوة المساندة من الزنتان المتواجدة في مطار طرابلس وهما سالم المجعون وعبدالجليل كمون التابعان لكتيبة برق النصر .

كما شنت هذه الطائرات التي أقلعت من مكان آخر غير معيتيقة غارات على مواقع في عين زارة ووادي الربيع لم يتضح حجم أضرارها .

ومساء يوم الجمعة شنت طائرة تركية بدون طيار غارات على موقع في مدينة الأصابعة غرب غريان أسفرت عن وفاة عدد من الأشخاص منهم مدنيين وعسكريين .

ويوم الخميس أُستهدف الشق العسكري بقاعدة معيتيقة الجوية ولم تعلق حكومة الوفاق عن هذا الإستهداف لكن متحدثين باسم القيادة العامة أكدا تدمير طائرة تركية على أرض المدرج .

المرصد – متابعات

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