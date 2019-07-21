إتلاف مخلفات الحرب في الجميل

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شرعت الأجهزة الأمنية في مدينة الجميل في حملة للتخلص من مخلفات الحرب بعد تجميعها من المزارع وبعض المنازل حيث كانت تخزن بطرق غير قانونية ولا آمنة مايجعلها خطراً على من كانت بحوزتهم وعلى المواطنين من سكان المنطقة بصفة عامة.

بدأت الحملة بعد مخاطبة تقدم بها مكتب هيئة السلامة الوطنية الجميل موجهة إلى إدارة المفرقعات بالهيئة للمساعدة في إتلاف كمية من مخلفات الحرب قوامها مقذوفات وصواريخ ودانات ومواد حربية أخرى.

وتعاون في الحملة مديرية أمن الجميل وكافة الأجهزة الأمنية واللجنة التسييرية بالمدينة وقد باشرت الجهات المعنية بالبدء في تجميع المواد وشحنها من ثم إلى أماكن آمنة بعيداً عن التجمعات السكانية لاتمام عملية الاتلاف بشكل آمن .

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