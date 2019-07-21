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صبراتة .. مبادرة طلابية نحو التغيير

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

نظم المعهد العالي للتقنيات الطبية في مدينة صبراتة اليوم المفتوح في مبادرة طلابية تحمل شعار “الآمل والرغبة في التغيير” .

حضر الفعالية مدير المعهد العالي للتقنيات الطبية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وطالبة وطالبات المعهد وأقيمت مفردات اليوم المفتوح داخل مقر المعهد في ضاحية تليل.

تخلل المحفل عدد من الفقرات الغنائية ومعرض للتراث والمقتنيات الشعبية والمشغولات اليدوية والطبية بمشاركةعدد من فرسان صبراتة ويهدف اليوم المفتوح –حسب منظميه-إلى كسر الروتين اليومي للطلاب بالمعهد وتخفيف الضغط النفسي عن الطالبة والطالبات قبل بداية امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي2018-2019.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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