صبراتة .. مبادرة طلابية نحو التغيير

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نظم المعهد العالي للتقنيات الطبية في مدينة صبراتة اليوم المفتوح في مبادرة طلابية تحمل شعار “الآمل والرغبة في التغيير” .

حضر الفعالية مدير المعهد العالي للتقنيات الطبية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وطالبة وطالبات المعهد وأقيمت مفردات اليوم المفتوح داخل مقر المعهد في ضاحية تليل.

تخلل المحفل عدد من الفقرات الغنائية ومعرض للتراث والمقتنيات الشعبية والمشغولات اليدوية والطبية بمشاركةعدد من فرسان صبراتة ويهدف اليوم المفتوح –حسب منظميه-إلى كسر الروتين اليومي للطلاب بالمعهد وتخفيف الضغط النفسي عن الطالبة والطالبات قبل بداية امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي2018-2019.

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