شاب طموح يُعلِّم الأطفال الإنجليزي بطريقة مُسلية

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شهدت صالة نادي غدامس للكرة الحديدية دورة في اللغة الانجليزية استهدفت التلاميذ الناجحين لصفي الخامس والسادس من التعليم الأساسي “المرحلة الابتدائية”.

تأتي هذه الدورة –حسب منظميها من إدارة وأعضاء النادي- استغلالاً للعطلة الدراسية ومن ضمن البرامج التربوية التثقيفية ويستفيد التلاميذ خلالها بمجموعة من الدروس التي تتركز في معرفة الكلمات ومعانيها والقواعد اللغوية والتمكن من المحادثة.

ويشرف على الدورة الطالب بمعهد النفط “محمد الثني” والعضو النشط بالنادي وعلى حداثة سنه اختار أن يساهم بما يملك من خبرة باللغة الانجليزية بأن يساعد الاطفال بتبسيط المنهج المقرر لصفي الخامس و السادس خلال السنة المقبلة .. وتخلل الدورة إجراء بعض الألعاب الترفهية الهادفة التي تدخل في برنامج تعلم اللغة والمحادثة على نهج التعليم من خلال اللعب .

تستمر الدورة لثلاثة أسابيع يقام في ختامها امتحان لمعرفة مستوى التلاميذ وسيتم تكريم المتميزين منهم و توزيع الجوائز من طرف إدارة النادي.

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