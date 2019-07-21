"نجدة المتوسط" تستأنف عمليات إنقاذ المهاجرين من الغرق في عرض البحر

تعود منظمة نجدة المتوسط “إس أو إس ميديتيراني” ومعها أطباء بلا حدود إلى عرض البحر مجددا لمواصلة عملهما الإنساني في إنقاذ المهاجرين، وفق ما أعلنته المنظمة اليوم السبت بعد توقف قسري دام سبعة أشهر، إثر منع سفينتها السابقة “أكواريوس” من الإبحار. وأنقذت أكواريوس خلال ثلاث سنوات 30 ألف مهاجر، فيما لقي 426 مهاجرا على الأقل مصرعهم في المتوسط منذ بداية العام الجاري.

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