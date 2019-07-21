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تخفيض ساعات حظر التجول في صبراتة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت غرفة عمليات صبراتة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة عن تخفيض ساعات حظر التجوال لتكون من الساعة الثانية صباحا حتى الرابعة فجرا.

وقالت الغرفة في بيان لها إنه وبناء على تقارير تفيد بتحسن الوضع الأمني، فقد تقرر تخفيض ساعات حظر التجوال إلى ساعتين ابتداء من يوم أمس السبت مستثنية من هذا الإعلان الصيدليات والمستشفيات والعابرين للطريق من المناطق الأخرى.

وبحسب الغرفة الأمنية فإن حظر التجوال يأتي لاعتبارات المصلحة العامة من الناحية الأمنية للمدينة وللمحافظة على الممتلكات والأمن والاستقرار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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