فرنسا تدعو أوروبا لاجتماع حول ليبيا

دعت فرنسا إلى اجتماع غير رسمي مفتوح لوزراء الداخلية والخارجية الأوروبيين غدا الإثنين في باريس لبحث الوضع الليبي ومعاينة إشكالية الهجرة عبر البحر المتوسط.

ويأتي هذا الاجتماع مع احتدام الجدل أوربيا بشأن تأثير الحرب في طرابلس على ملف الهجرة غير القانونية، ويشارك في الاجتماع إلى جانب وزراء الدول، المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس الذي يضغط منذ فترة للوصول إلى نقطة تحول في هذه القضية الحساسة.

وقال مسؤول أوروبي في بروكسل إن الخشية ستبقى حول مسوَّدة اتفاقية مخطط موقت لإعادة توزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط التي اقترحتها فرنسا وألمانيا، ورفضتها إيطاليا ومالطا في هلسنكي الخميس الماضي.

يشار إلى أن كبير الباحثين في مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط كريم ميزران قد قال في وقت سابقا معلقا على ضبط أسلحة فرنسية في غريان أن فرنسا كانت تدعم بنشاط المشير خليفة حفتر في محاولته لتوسيع سيطرته على منطقة برقة بالكامل، وأن ذلك تم تحت ذريعة مكافحة الإرهابيين من الإسلاميين المتطرفين وغيرهم من المعارضين للمشير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية