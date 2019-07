بعد تلقيها تهديدات.. الإدارة العامة للرقابة على الأغذية والأدوية تعلق العمل

المتوسط:

قال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، إن “تهديدات بالقتل وإلقاء القبض والخطف تطال موظفي الإدارة العامة بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا من قبل مجهولين بعد خطف الدكتور على الصيد منصور الورفلي واقتياده لجهة غير معلومة و تردد بعض المسلحين على الإدارة العامة و تواجد سيارات معتمة تتجول في محيط مبنى إدارة المركز”.

وأضاف خلال بيان صحفي عبر صفحته بـ “الفيسبوك” أن ” العمل بمركز الإدارة العامة للرقابة على الأغذية و الأدوية تم تعليقه، فضلا عن إغلاقه لحماية الموظفين”.

وحملت الإدارة العامة للرقابة على الأغذية والأدوية، في البيان، المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية المسؤولية التامة، فضلا عن مطالبتهم بضرورة التدخل لحماية هذا المرفق الهام.

وكشف البيان أن “سبب حملة الاعتقالات والتهديدات التي طالت الموظفين تعود لوجود شحنات من اللحوم الفاسدة والمواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك وكذلك أدوية منتهية الصلاحية موقوفة في الموانئ على وشك دخولها للبلاد”.

وكانت مديرية أمن طرابلس كشفت، الجمعة، أن مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، محمد المشاي، مقبوض عليه على خلفية شكوى مقدمة ضده من مدير مكتب الشؤون الإدارية المركز، تتعلق بالاستيلاء على مجموعة من السيارات تخص المركز.

وبينت المديرية في منشور لها، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أنه وبناء على تعليمات مكتب النائب العام بالتحقيق في الشكوى المقدمة ضد المشاي تم تكليف مكتب البحث الجنائي بالمديرية بالتحقيق في هذه الشكوى، مشيرة إلى أنه تبين من خلال التحقيق صحة الشكوى المقدمة ضده، وأن التحقيقات مازالت مستمرة .

