“سلامة” يبحث مع اجتماعي بني وليد سبل تخفيف وتيرة النزاع في ليبيا

التقى المبعوث الأممي غسان سلامة مع وفد من الهيئة الرئاسية للمجلس الاجتماعي لمدينة بني وليد لبحث سبل العمل على تخفيف وتيرة النزاع في ليبيا.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن سلامة أعرب خلال اللقاء عن ترحيبه بكل الجهود التي تبذل في سبيل إيقاف العمليات العسكرية الدائرة على أطراف طرابلس والعودة إلى المسار السياسي وإيجاد حل جذري للأزمة في ليبيا.

