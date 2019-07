“عمل الوفاق” تشارك ضمن مشروع دعم التشغيل في دورة حفظ الأغذية بتونس

المتوسط:

انطلقت ضمن مشروع دعم التشغيل والتنمية الاقتصادية في ليبيا والذي يأتي فى إطار التعاون المشترك بين وزارة العمل والتاهيل ومنظمة Giz الألمانية في تونس دورة إعداد مدربات في مجال حفظ الأغذية.

وتهدف هذه الدورة بحسب ما أوضح مدير إدارة التدريب والتكوين المهني في الوزارة رمزي كشاد إلى إعداد تخصص مهني جديد سيتم تطبيقه محليا خلال المدة القادمة في أحد المراكز التدريبية . وقال ” كشاد ” إن عدد المشاركات فى الدورة عشرون مدربة وان مدة الدورة أسبوعين، مضيفا نسعي ضمن الخطة التدريبية إلى تنفيذ تخصصات أخرى خاصة بالنساء الباحثات عن عمل سيعلن عنها في حينه.

