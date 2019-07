الأجهزة الأمنية في الجميل تتلف مخلفات الحرب

المتوسط:

شرعت الأجهزة الأمنية في مدينة الجميل في حملة للتخلص من مخلفات الحرب بعد تجميعها من المزارع وبعض المنازل.

وأوضحت الأجهزة الأمنية، أن المخلفات كانت تخزن بطرق غير قانونية ولا آمنة ما يجعلها خطراً على من كانت بحوزتهم وعلى المواطنين من سكان المنطقة بصفة عامة.

وأشارت الأجهزة الأمنية، إلى أن الحملة بدأت بعد مخاطبة تقدم بها مكتب هيئة السلامة الوطنية الجميل موجهة إلى إدارة المفرقعات بالهيئة للمساعدة في إتلاف كمية من مخلفات الحرب قوامها مقذوفات وصواريخ ودانات ومواد حربية أخرى.

