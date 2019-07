مركز الرقابة على الأغذية يطالب الرئاسي بالتدخل لإطلاق سراح مدير إدارة المتابعة المختطف

المتوسط:

أعرب مركز الرقابة على الأدوية والأغذية-ليبيا عن قلقه العميق بخصوص مصير الدكتور علي الصيد منصور الورفلي، مدير إدارة المتابعة بالمركز، بعد أن تم اختطافه واقتياده لجهة مجهولة ما زال مصيره غير معروف ولم تتبني أي جهة المسؤولية عن خطفه.

وطالب المركز، في منشور على صفحته الرسمية، المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق والمنظمات الإنسانية العمل على الكشف على مصيره وإطلاق سراحه ومحاسبة الفاعلين.

