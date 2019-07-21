المحجوب: الجيش على بعد 5 كم من ميدان الشهداء

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني إن قوات الجيش باتت على مسافة 5 كيلومترات من ميدان الشهداء مؤكدا أن معركة تحرير طرابلس شارفت على الانتهاء

وأضاف المحجوب في تصريحات لصحيفة العين الإخبارية أن المجموعات المسلحة الموجودة بالعاصمة دخيلة عليها ولا تمثل أهالي طرابلس مؤكدا أن تحرير العاصمة ضرورة لا بدَّ منها.

وأكد المحجوب أن ما وصفها بـ “مسكنات حكومة الوفاق” لا ترفع آلام الشعب، مشيرا إلى أن الليبيين عانوا كثيرا من تنظيم الإخوان، مشيرا إلى أن التكتيك الذي يتبعه الجيش الوطني لتحرير العاصمة قائم على استنزاف المليشيات مؤكدا تحقيق نتائج هامة في محاور تخوم طرابلس كخلة الفرجان ووادي الربيع وغيرها.

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