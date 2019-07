المتوسط:

عقد أمس، اجتماعًا موسعًا بدائرة خدمات المستهلكين الجميل ضم كل من مساعد مدير إدارة خدمات المستهلكين الساحل الغربي ومدير دائرة خدمات المستهلكين الجميل ورؤساء الأقسام بمناطق الجميل وبئر الحلو ورقدالين و زلطن ورؤساء الأقسام بالدائرة.

وتناول الاجتماع وضع خطة عمل للتغلب على الصعوبات وتوفير الإمكانيات المطلوبة لسير العمل على أكمل وجه.

