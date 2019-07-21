اختطاف شخص ثان بمركز الرقابة على الأغذية بطرابلس

قامت قوة مجهولة باختطاف مدير إدارة المتابعة بمركز الرقابة على الأدوية والأغذية بطرابلس علي الصيد منصور الورفلي واقتادته إلى جهة مجهولة.

وعبر مركز الرقابة على الأدوية والأغذية في صفحته الرسمية اليوم الأحد عن “قلقه العميق” حول مصير الورفلي، مؤكدا أن مصيره لا يزال مجهولا ولم تتبنّ أي جهة المسؤولية عملية خطفه مطالبا المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية والمنظمات الإنسانية العمل على الكشف عن مصيره وإطلاق سراحه ومحاسبة الفاعلين.

وطالب المركز العاملين باتخاذ كافة التدابير اللازمة للمحافظة على حياتهم وسلامتهم مشيرا إلى أن هناك “سيارات معتمة” تترصد موظفي المركز لاختطافهم دون مبرر.

يشار إلى أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية قد أعلن يوم الثلاثاء تعرض مدير عام المركز محمد عمر حسن لمحاولة اغتيال، بعد أن تم إطلاق النار عليه ونقله لمكان مجهول، ليظل مصيره مجهولا دون أن تصرح أي جهة مسؤوليتها عن العملية، إلى أن أعلنت أمس السبت مديرية أمن طرابلس أن المشاي موقوف لديها للتحقيق في تهم موجهة إليه بإساءة استخدام منصبه.

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