المتوسط:

دعت فرنسا إلى اجتماع غير رسمي مفتوح لوزراء الداخلية والخارجية الأوروبيين غدا الإثنين في باريس لبحث الوضع الليبي وإشكالية الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.

ويشارك في الاجتماع إلى جانب وزراء الدول، المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس الذي يضغط منذ فترة للوصول إلى نقطة تحول في قضية الهجرة غير الشرعية.

