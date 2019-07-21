جدول الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي اليوم الأحد‎

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الاحد، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الليبية تونس 09:00

البراق تونس 10:00

ليبيا للطيران الاسكندرية 11:00

الليبية الكفرة 16:00

البراق طرابلس 16:00

الافريقية تونس 17:00

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

الليبية تونس 13:30

البراق تونس 15:00

ليبيا للطيران الاسكندرية 16:10

الليبية الكفرة 19:30

الافريقية تونس 21:30

البراق طرابلس 20:40

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