إعلان حالة القوة القاهرة في ميناء الزاوية النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة، وتوقف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية اعتبارًا من السبت، بعد إيقاف الإنتاج بحقل الشرارة بسبب إغلاق مشبوه لأحد الصمامات من قبل مجموعة مجهولة الهوية.

وأوضحت المؤسسة أن الإغلاق سيؤدي إلى خسارة ما يناهز الـ 290 ألف برميل من الإنتاج اليومي، أي قرابة 19 مليون دولار يوميا، الأمر الذي سيحول دون قدرة المؤسسة على القيام بعمليات شحن النفط الخام بالميناء

وأضافت المؤسسة، أن الخزانة العامة ستتحمل عبء تأمين احتياجات السوق المحلية من المحروقات نتيجة استمرار توقف المصفاة، حسب قولها.

