السراج يأمر بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الإفراج عن البغدادي المحمودي

ليبيا – طالب رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج في خطاب له أمس السبت من وزير العدل بحكومة الوفاق المفوض بإصدار القرار اللازم وفقاً لإختصاصات الوزارة بالإفراج عن النزيل البغدادي علي المحمودي والإيعاز لجهاز الشرطة لقضائية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الإفراج.

السراج أوضح في خطابه الذي تلقت المرصد نسخة منه أن عملية الإفراج تأتي استنادا على أحكام القانون رقم 5 لعام 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتاهيل وما تضمنته من الإفراج عن النزيل المصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعرضه للعجز الكلي وذلك بعد عرضه على لجنة طبية متخصصة في هذا الشأن وإنعقاد الاختصاص لوزير العدل بإصدار قرار الإفراج وعلى الرأي القانوني للمستشار القانوني المعد بالخصوص عليه.

وِأشار السراج إلى كتاب مدير مكتب وزير العدل المفوض المكلف رقم 325 المؤرخ في الـ 11 من شهر يوليو الجاري المحال بموجبه بناء على تعليمات الوزير كتاب مدير إدارة الرعاية الصحية بجهاز الشرطة القضائية رقم 68 المؤرخ في الـ 9 من شهر يوليو الحالي المرفق به صورة من التقرير المعد من قبل عدد من الأطباء والاستشاريين عن الحالة الصحية للنزيل البغدادي علي المحمودي.

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