عاجل دفاعات الجيش تتمكن من إسقاط طائرة تركية مسيرة تابعة لمليشيات الوفاق بمحور عين زارة

العنوان_طرابلس
دفاعات القوات المسلحة العربية الليبية تتمكن من إسقاط طائرة تركية مسيرة تابعة للحشد المليشياوي بمحور عين زارة
العنوان_طرابلس
دفاعات القوات المسلحة العربية الليبية تتمكن من إسقاط طائرة تركية مسيرة تابعة للحشد المليشياوي بمحور عين زارة
يا عبيد العسكر
عن اي جيش تتكلمون
تتكون مليشيات الكرامة من
قائد النصر و التحدي الصقر الوحيد الزعيم المشير حفتر و ابنائه الذين سلرقوا مصرف ليبيا المركزية بالبيضاء ( قصة مياة الصرف الصحي و اليورو و الدولار ) و التزييف في الرتب العكسرية جاء من المهجر برتبة عقيد (اسر في تشاد )و قضى 25 سنة في لوس انجلس و بجنسية امريكية جاء برتبة مشير .
مليشيات محسن الكاني
مليشيات عادل دعاب
مليشيات عبدالمنعم برق النصر
لواء 32 معزز
محمود الورفلي
محمد النائل
مصطفى زائد
الازلام
كتائب معمر
سوادين
تشاديين
مرتزقة
الدول الداعمة
1-مصر الراعيل الاول تشغيل 3.000.000 مصري عاطل على العمل بالاضافة للنفط
2- السعودية
3-الامارات
4-فرنسا
5-روسيا
و الله العظيم لا يرتقي ان يكون مليشية مش جيش وطني جيش مستورد
طائرات ورقية لا تساوى الثمن المدفوع غيها من قوت الشعب الليبى وهو 40 مليون دولار مين الحمار الذى دفع ثمنها من أموال الشغب وقبض العمولة لتوضع في حسابه بالخارج مع عمولة أخرى لاردوغان الذى لا يعنيه اسقاطها فهو يتمنى ان تسقط جميعا ليبيع غيرها رزق الهبل على المجانين
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