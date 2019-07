«منظمة إس أو إس المتوسط»: نقوم بحملة جديدة لإنقاذ المهاجرين قبالة سواحل ليبيا

المتوسط:

أطلقت منظمة «إس أو إس المتوسط» غير الحكومية بالاشتراك مع منظمة «أطباء بلا حدود» الأحد، حملة جديدة لإنقاذ المهاجرين قبالة سواحل ليبيا، وذلك بعد سبعة أشهر على منع سفينتها «أكواريوس» من الإبحار وحرمانها من رفع أي علم.

وأضافت المنظمة في بيان نشر في باريس، إن السفينة النرويجية «أوشن فايكينغ تتوجه حاليا إلى المتوسط للقيام بحملة جديدة للبحث والإنقاذ في وسط البحر المتوسط» حيث لقي 426 شخصا على الأقل حتفهم منذ مطلع العام.

وأشار مدير العمليات في المنظمة فريديرك بينار، إلى أن «السفينة ستتجول في وسط البحر المتوسط الذي يصدر منه الجزء الأكبر من نداءات الاستغاثة، لكنها لن تدخل أبدا المياه الإقليمية الليبية».

وزاد: أنه منذ أن «عهد الاتحاد الأوروبي بتنسيق عمليات الإنقاذ في البحر إلى السلطات الليبية التي لا تملك كل الوسائل اللازمة لفعل ذلك، يجري هذا التنسيق بحالة فوضى ولا يتم نقل النداءات». وأضاف «الرهان بالنسبة لنا كان امتلاك قدرة حقيقية في عمليات البحث لأننا نعرف أن هذه النداءات لا تصل إلى المراكز الرسمية»، مشيرا إلى أن المنظمة كانت تبحث عن سفينة جديدة «منذ أشهر».

