مؤسسة النفط تعلن «القوة القاهرة» في ميناء الزاوية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة وتوقف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية اعتبارا من يوم أمس، نتيجة توقف الإنتاج بحقل الشرارة النفطي. وأرجعت المؤسسة في بيان، في وقت مبكر فجر اليوم، توقف الإنتاج إلى «إغلاق مشبوه لأحد الصمامات على خط الأنابيب بين منطقة الحمادة وميناء الزاوية مساء الجمعة الساعة 11:38 مساء من قبل مجموعة مجهولة الهوية»، لكنها ذكرت أن بحقل الفيل الذي يقع على مقربة من الشرارة لم يتأثر».

ويقدر إجمالي قيمة خسائر هذا التوقف «بما يناهز 290 ألف برميل من الإنتاج اليومي بقيمة قرابة 19 مليون دولار يوميا»، وفق بيان المؤسسة الذي قال إن «الخزانة العامة ستتكبد احتياجات السوق المحلية من المحروقات نتيجة استمرار توقف المصفاة».

وقال رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، إن «موظفي الأمن والمهندسين التابعين للمؤسسة ولشركة أكاكوس للعمليات النفطية يقومون بالتحقيق في هذا الحادث، وهم يبذلون كل ما في وسعهم لاستئناف عمليات الإنتاج وعودة الامور لطبيعتها»، وتعهد «بتعقب أولئك الذين يقفون وراء هذا الفعل الشائن وملاحقتهم جنائيا، وذلك بالتعاون مع السلطات المختصة».

وفي وقت سابق أمس السبت، قامت المؤسسة الوطنية للنفط بإعلام الشركاء التجاريين بهذه التطورات، في حين أبلغت شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الشركة العامة للكهرباء بأنه سيتم تعليق عمليات إمداد النفط الخام لمحطة أوباري لتوليد الطاقة الكهربائية كنتيجة حتمية لتوقف الإنتاج.

ونقل بيان مؤسسة النفط عن «أكاكوس» القول : إن «عملية استمرار الضخ من محطة الإنتاج «ب» بحقل الشرارة إلى محطة كهرباء أوباري تستلزم تحويل كميات من الخام إلى خزان التخزين الموجود في«محطة الإنتاج أ»، و هو ممتلئ حاليا، وله ارتباط بشكل مباشر بصمام تحكم آلي على الخط الواصل إلى خزان التخزين المسؤول عن تأمين خط النقل لمحطة أوباري، والمحافظة على الضغط بخط النقل مع خزان التحزين بالمحطة أ».

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