تهديد موظفي الرقابة على الأغذية والأدوية في طرابلس بالقتل

كشفت الإدارة العامة لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية في العاصمة الليبية طرابلس، عن اختطاف أحد موظفيها من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، مطالبة المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية بتحمل المسؤولية وضرورة التدخل لحمايتهم.

وقال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، خلال بيان صحفي عبر صفحته “فيسبوك” إن “تهديدات بالقتل وإلقاء القبض والخطف تطال موظفي الإدارة العامة بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا من قبل مجهولين بعد خطف الدكتور على الصيد منصور الورفلي واقتياده لجهة غير معلومة وتردد بعض المسلحين على الإدارة العامة وتواجد سيارات معتمة تتجول في محيط مبنى إدارة المركز”.

وأضاف البيان أن ” العمل بمركز الإدارة العامة للرقابة على الأغذية والأدوية تم تعليقه، فضلا عن إغلاقه لحماية الموظفين”.

وحملت الإدارة العامة للرقابة على الأغذية والأدوية، في البيان، المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية المسؤولية التامة، فضلا عن مطالبتهم بضرورة التدخل لحماية هذا المرفق الهام.

وكشف البيان أن “سبب حملة الاعتقالات والتهديدات التي طالت الموظفين تعود لوجود شحنات من اللحوم الفاسدة والمواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك وكذلك أدوية منتهية الصلاحية موقوفة في الموانئ على وشك دخولها للبلاد”.

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