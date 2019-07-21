مؤسسة النفط تعلن حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان حالة القوة القاهرة وتوقف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية في وقت متأخر السبت، بعد توقف إنتاج حقل الشرارة، أكبر الحقول النفطية بالبلاد عقب إغلاقه في اليوم السابق بسبب إغلاق أحد الصمامات.

وكان الحقل الاستراتيجي هدفاً لعمليات إغلاق عديدة في السنوات الأخيرة سواء من قبل محتجين أو جماعات مسلحة.

وذكرت المؤسسة في بيان أن شحن النفط الخام لميناء الزاوية الواقع على بعد 49 كيلومتراً غرب طرابلس توقف نتيجة الإغلاق.

وأضافت أن الإغلاق تسبب في خسارة نحو 290 ألف برميل من الإنتاج اليومي تقدر قيمتها بنحو 19 مليون دولار يومياً.

وقال مسؤول بالمؤسسة الوطنية، إن “إنتاج الخام في ليبيا تراجع يوم السبت إلى ما يزيد قليلاً على مليون برميل يومياً”.

ولم يؤثر إغلاق الشرارة على حقل الفيل النفطي القريب.

وأوضحت المؤسسة الوطنية في البيان أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل تأمين احتياجات السوق المحلي من المحروقات نتيجة استمرار التوقف.

وجاء في البيان “مثل هذه المحاولات المتعمدة والرامية إلى تخريب خطوط الأنابيب وعرقلة عمليات الإنتاج لا تضر فقط بالإيرادات الوطنية النفطية، بل تتسبب أيضاً في عرقلة عمليات إمداد المواطنين الليبيين بمستلزماتهم من الطاقة الكهربائية”.

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