اختتام دورة تدريبية لأعضاء وزارة «محلي الوفاق»

المتوسط:

اختتم مساء أمس، الدورة التدريبية حول آليات التخطيط الاستراتيجي لمدراء الإدارات بوزارة الحكم المحلي لحكومة الوفاق الوطني.

وتأتي هذه الدورة من تمكين المستهدفين لإتقان أساليب التخطيط قائم علي التحليل و الدراسة و ترجمتها الي خطط تفصيلية وبرامج وموازنات قابلة للتنفيذ.

وشارك في اليوم الختامي لهذه الورشة مدير الوكالة الأمريكية للتعاون التنموي USAID ومدير المعهد الجمهوري الدولي IRI ومستشار الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ومدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات بوزارة الحكم المحلي.

