التوجيه المعنوي: الجيش على بعد 5 كيلو متر من ميدان الشهداء.. والمعركة شارفت الانتهاء

المتوسط:

أعلن العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش، أن قواتهم باتت على مسافة 5 كيلومترات من ميدان الشهداء.

وأكد المحجوب، في تصريحات صحفية، أن معركة تحرير طرابلس شارفت على الانتهاء، مضيفا أن المجموعات المسلحة الموجودة بالعاصمة دخيلة عليها ولا تمثل أهالي طرابلس مشددا على أن تحرير العاصمة ضرورة لا بدَّ منها.

وأشار المحجوب إلى أن الليبيين عانوا كثيرا من تنظيم الإخوان الإرهابي، إلا أن التكتيك الذي يتبعه الجيش لتحرير العاصمة قائم على استنزاف المليشيات، لافتا إلى تحقيق نتائج مهمة في محاور تخوم طرابلس كخلة الفرجان ووادي الربيع وغيرها.

