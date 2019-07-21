الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الأحد‎

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الاحد إن الطقس مازال مستقرا على اغلب مناطق ليبيا مع رطوبة نسبية عالية واعتدال في درجات الحرارة على المناطق الساحلية.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الي معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30 – 36) مْ.

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية على مرتفعات الجبل الاخضر والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (27 – 32) مْ على المناطق الساحلية، بينما تتراوح مابين (35 – 38) مْ على الدواخل.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39 – 42) مْ ولا تتجاوز (37) مْ على مناطق الجفرة والحمادة.

وعلى مناطق الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (39 – 42) مْ.

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