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حفتر يوجه كلمة تتضمن تعليماته الأخيرة بشأن اقتحام طرابلس

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تستعد قوات الجيش الوطني الليبي لشن هجوم واسع على طرابلس، ودعت شباب العاصمة إلى الاستعداد لـ”ساعة الصفر”.

وتوقعت مصادر عسكرية مطلعة لصحيفة “الشرق الأوسط” أن يوجه المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، كلمة إلى قواته العسكرية المرابطة على تخوم العاصمة طرابلس تتضمن صدور تعليماته الأخيرة بشأن اقتحام المدينة خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرةً إلى اكتمال الاستعدادات اللازمة لتطهير المدينة من كل العناصر الإرهابية والمتطرفة، والقضاء عليها.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني، إن “جنود الجيش المرابطين على تخوم العاصمة على أهبة الاستعداد، منتظرين الأوامر والتعليمات النهائية للانقضاض على آخر ما تبقى من جماعات الحشد الميليشياوي التركي القطري”، في إشارة إلى القوات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة العدل في حكومة السراج أنها قررت الإفراج عن البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، لأسباب صحية. وسبق أن صدر حكم بالإعدام ضد المحمودي قبل 4 أعوام.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • الله اكبر ولله الحمد . يحفظ الله قوات جيشنا الباسل من شر الاخوان والمليشيات المارقة دواعش المال وحكومة السراج الخائنة للوطن . العزة لله وللوطن ولجيش ليبيا وقائده الذل للمصاريت سبب تمزيق الوطن ونهب اموال الشعب الليبي الطيب. النصر قريب في طرابلس باذن الله وبعدها دور مصراتة المارقة وتطهير كل الوطن من كل اخواني و مصراتي قذر لان مصراتة هي سبب ازمة ليبيا المصاريت اثبتو وساخت معدنهم وحقدهم علي كل منطقة لانهم شعب الله المختار نعلة الله علي مصراتة والمصاريت

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