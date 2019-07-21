حفتر يوجه كلمة تتضمن تعليماته الأخيرة بشأن اقتحام طرابلس

تستعد قوات الجيش الوطني الليبي لشن هجوم واسع على طرابلس، ودعت شباب العاصمة إلى الاستعداد لـ”ساعة الصفر”.

وتوقعت مصادر عسكرية مطلعة لصحيفة “الشرق الأوسط” أن يوجه المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، كلمة إلى قواته العسكرية المرابطة على تخوم العاصمة طرابلس تتضمن صدور تعليماته الأخيرة بشأن اقتحام المدينة خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرةً إلى اكتمال الاستعدادات اللازمة لتطهير المدينة من كل العناصر الإرهابية والمتطرفة، والقضاء عليها.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني، إن “جنود الجيش المرابطين على تخوم العاصمة على أهبة الاستعداد، منتظرين الأوامر والتعليمات النهائية للانقضاض على آخر ما تبقى من جماعات الحشد الميليشياوي التركي القطري”، في إشارة إلى القوات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة العدل في حكومة السراج أنها قررت الإفراج عن البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، لأسباب صحية. وسبق أن صدر حكم بالإعدام ضد المحمودي قبل 4 أعوام.

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