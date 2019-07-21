مدير أمن طرابلس يطالب بحل سريع لمشكلة تكدس القمامة

جدد مدير أمن طرابلس، العميد دكتور أسامة عويدان، التأكيد على ضرورة إيجاد حل عملي وسريع لمشكلة تكدس القمامة بشوارع ومناطق العاصمة.

جاء ذلك خلال اجتماع تقابلي أمس السبت ضم مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية، ومساعد مدير الأمن للشؤون العامة، ومساعد مدير الأمن لشؤون المراكز، ورئيس مكتب البحث الجنائي طرابلس، ورئيس مكتب العلاقات العامة طرابلس، وفق الصفحة الرسمية للمديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وناقش المجتمعون أبعاد مشكلة تكدس القمامة في الشوارع العامة، ومدى معاناة المواطن في التصرف في المخلفات في ظل عدم وجود قنوات خاصة بتصريفها.

وجرى الاتفاق على زيارة بعض المواقع التي اقترحها عدد من الحضور، ومعاينتها لاعتماد أفضلها لتسريع الحل لهذه المشكلة، كما بحثوا جمع ونقل هذه المخلفات إلى المواقع المقترحة، وتطرقوا إلى وجود مركبات آلية مصممة ومختصة بالقمامة والتي تحتاج إلى صيانة ضرورية لإمكانية الاستفادة منها.

ضم الاجتماع نائب رئيس لجنة الأزمة ببلدية طرابلس وعضو المجلس البلدي أبو سليم، ومساعد الشؤون الأمنية بمديرية أمن تاجوراء، وممثلا عن جهاز الحرس البلدي، وكذلك ممثلين عن شركة الخدمات العامة.

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