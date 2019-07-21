تعليم الوفاق تزف بشرى لهؤلاء الطلاب

وجه مدير المركز الوطني للامتحانات محمود محمد البوعزي تعميما إلى مراقبي التعليم مديري مكاتب الامتحانات يقضي بالسماح لكافة الطلبة الذين لا يوجد لهم استمارات قيد بإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية لدى أحد المدارس وذلك باستخدام أوراق أسئلة الاحتياط من خلال محضر متكامل البيانات لكل طال غير مدرج بالمنظومة.

وأكد البوعزي أنه سيتم حجب نتائج كافة الطلبة غير المدرجين بالمنظومة لحين استيفاء كافة المسوغات والوثائق المطلوبة للتسجيل والتحقق من سلامتها.

وأوضح البوغزي أن هذا السماح الجماعي ناجم عن ورود حالات للمركز اتضح جليا أنه لا ذنب فيها للطالب إنما يعود الخلل في أغلبها إلى تقصير وتهاون وتأخير منذ بداية العام من بعض المدارس أو مكاتب الامتحانات مؤكدا أنه حتمية تعرضهم للمسائلة وإبعادهم عن المهام الموكلة إليهم حال ثبوت عجزهم عن أدائها وسحب إذن المزاولة لحالات المدارس الخاصة.

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