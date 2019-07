«أكاكوس» تحذر من قطع إمداداتها النفطية عن محطة أوباري البخارية

المتوسط:

أعلمت شركة أكاكوس للعمليات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط ، الشركة العامة للكهرباء أنها ستضطر إلى تعليق إمدادات النفط الخام إلى محطة أوباري لتوليد الطاقة الكهربائية.

وبينت الشركة في رسالتها لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء أن الأمر استجد نتيجة لتوقف الإنتاج بحقل الشرارة النفطي بسبب إغلاق مشبوه لأحد الصمامات على خط الأنابيب

وأفادت الشركة أن مهندسو وموظفو الأمن بكل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكاكوس للعمليات النفطية يعملون على استئناف الإنتاج، وذلك بهدف استئناف عمليات الإمداد في أقرب وقت ممكن.

من جهتها أكدت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء إيقاف خط نقل وقود النفط الخام من حقل الشرارة إلى الزاوية والذي ترتب عنه توقف ضخ النفط الخام المغذي لمحطة أوباري الغازية مما سيؤدي إلى توقف الوحدة الرابعة بالمحطة فور نفاذ المخزون من النفط الخاص بها.

