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المسماري: القوات المسلحة تحقق تقدم كبير قرب معسكر اليرموك

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

 ليبيا – أكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري تقدم وحدات الجيش في بعض المحاور جنوب العاصمة طرابلس.

المسماري أوضح في حديث إلى موقع “اندبندنت عربية” أمس السبت أن وحدات من الجيش سيطرت أمس الاول على مواقع هامة حول معسكر اليرموك ، مشيراً إلى أن السيطرة على المعسكر ستمهد الطريق للتقدم باتجاه حي صلاح الدين القريب من قلب العاصمة.

يشار إلى أن وحدات القوات المسلحة قد خاضت اشتباكات عنيفة مع مسلحي الوفاق خلف معسكر اليرموك ، ونتج عن هذه المعارك وصول وحدات الجيش إلى الاسوار الخلفية للمعسكر .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ربنا ينصركم على المليشيات الإرهابية في طرابلس لتخلصوا عروس البحر من خاطفيها من سراق المال العام والدواعش ومهربى البشر والمصاريت لتعود الى أهلها الطيبين من أبناء طرابلس الأعزاء وطبعا مهر عروس البحر غالى من دماء خيرة شباب الوطن من الشهداء نالو اعظم الجزاء عند الله احياء يرزقون بينما المليشيات الاجرامية كلاب النار وما النصر الا من عند الله هزم الأحزاب وحده وهزم أيضا الاخوان في مصر والسودان وفى كل مكان لانهم من المغضوب عليهم عملاء الصهاينة والضالين عملاء الانجليز على يد عباد الله من الذين انعم عليهم بنعمة العقل السليم تحلوا بخلق القران بينما الخوان على خطى الشيطان

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