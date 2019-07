آمر «طبرق العسكرية»: قريبًا.. مداهمة أوكار الهجرة غير الشرعية

المتوسط:

قام آمر منطقة طبرق العسكرية لواء هاشم بورقعة، بتوعد مداهمة «أوكار» الهجرة غير الشرعية الموجودة في نطاق منطقة طبرق العسكرية والممتدة من إمساعد شرقا إلى مرتوبة غربا حتى الجغبوب جنوبا.

وأفاد بيان، بأن «بورقعة كلّف عدد من الفصائل والسرايا العسكرية لمساعدة أجهزة الأمن الداخلي ومديرية الأمن ومكتب الهجرة غير الشرعية بطبرق في مداهمة كافة أوكار الهجرة غير الشرعية والقبض على تجار البشر ومحاسبتهم».

وأشار إلى أنه «يستقبل البلاغات من المواطنين عن المهربين وأوكارهم مع التحفظ على أسماءهم حفاظا على حياتهم من هؤلاء المجرمين».

