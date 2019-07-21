رئيسة المفوضية الأوروبية: لا يمكن التفاوض مع ليبيا بشأن الهجرة لأنها بلد بلا حكومة نافذة

ليبيا – رأت رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورسولا فون دير لاين أنه من الصعب جدًا التفاوض مع بلد مثل ليبيا في إشارة إلى ظاهرة تدفقات الهجرة عبر المتوسط ،لافتةً إلى أنه لا توجد حكومة نافذة وتشهد بداية حرب أهلية.

لاين قالت في مقابلة مع صحف أوروبية من بينها لا ريبوبليكا الإيطالية وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية أمس الخميس :”إن المشاكل موجودة بلا شك لكنها لا تنفي أن النهج الأكثر شمولية ليس صحيحًا فيما يختص بإدارة ملف الهجرة”.

وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية على ضرورة مواجهة التحديات الكبرى في العصر الحالي وليس الهجرة حصراً بالإضافة إلى الديموغرافيا والثورة الرقمية.

لاين إختتمت حديثها بالقول :”يجب طرحها هذه التحديات للنقاش وحلها لكن دون التظاهر بأننا نستطيع معالجتها بالنظرء لجزء فقط من المشكلة دون الحديث عن الباقي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية