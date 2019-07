المتوسط:

أفادت الأردن والمغرب، بضرورة أن يكون هناك دور عربي فاعل في جهود إنهاء هذه المعاناة وضرورة العمل لحل الأزمة الليبية بما يحفظ أمن ليبيا واستقرارها ووحدتها.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره المغربي ناصر، تمَّ التأكيد على ضرورة إنهاء الأزمة الليبية وكذلك القضايا الأخرى الخاصة بالمنطقة العربية.

